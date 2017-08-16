Нефтяная корзина ОПЕК подешевела

2017-08-16 12:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 15 августа составила 48,45 доллара за баррель, что на 1,01 доллара меньше показателя понедельника, сообщили Trend в среду в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ), Merey (Венесуэла) и Zafiro (Экваториальная Гвинея).

Мировые цены на нефть растут в среду на данных по резкому сокращению запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 11 августа, что сильно расходится с прогнозом аналитиков.

По состоянию на 12:30, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,81 процента — до 51,21 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,63 процента — до 47,85 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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