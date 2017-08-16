В Баку мошенника арестовали в зале суда

2017-08-16 12:04 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу Галиба Сулейманова, обвиняемого в мошенничестве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Шакара Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемого. Суд принял решение об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста. Г. Сулейманов арестован в зале суда.

Отметим, что Г.Сулейманов обвиняется по статье 178 (мошенничество) УК АР.

A.M.

