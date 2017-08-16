NIKOIL | Bank объявляет вакансию

2017-08-16 12:10 | www.oxu.az | 4

Азербайджанский Nikoil Bank объявил вакансию на должность специалиста отдела маркетинга.

Обязанности:

- Управление и осуществление рекламных и маркетинговых стимулирующих мероприятий;

- Определение требований рынка в отношении существующей и будущей продукции;

- Подготовка исследований и анализ текущей рыночной ситуации и конкурентной среды;

- Разработка и реализация маркетинговых планов, новых и существующих проектов и продукции;

- Организация процесса контроля и анализа существующих продуктов и услуг по клиентской базе;

- Организация контроля по изготовлению и заказу рекламы;

- Организация работы по развитию рекламных продукций и услуг;

- Регулярное обновление и поддержка актуальной информации на официальном сайте и в социальных страницах банка;

- Подготовка медиа контента и медийной рекламы;

- Подготовка цифрового медиа плана по продвижению банковских услуг в соцсетях;

- Координация проектов социальной ответственности банка;

Требования:

- Высшее образование

- Опыт работы в сфере маркетинга более 2 лет (Опыт работы в сфере банковского маркетинга будет являться преимуществом при подборе кандидатов)

- Креативное и аналитическое мышление.

- Умение вести переговоры;

- Опыт работы в Digital marketing

- Знание в области Social Media Marketing

- Знание офисных программ.

Свободное владение азербайджанским и русским языками (знание английского языка будет являться преимуществом при подборе кандидатов)

Отправляйте CV с пометкой Специалист отдела маркетинга на электронный адрес: marketing@nikoil.az

Срок: 31.08.2017