NIKOIL | Bank объявляет вакансию
2017-08-16 12:10 | www.oxu.az | 4
Азербайджанский Nikoil Bank объявил вакансию на должность специалиста отдела маркетинга.
Обязанности:
- Управление и осуществление рекламных и маркетинговых стимулирующих мероприятий;
- Определение требований рынка в отношении существующей и будущей продукции;
- Подготовка исследований и анализ текущей рыночной ситуации и конкурентной среды;
- Разработка и реализация маркетинговых планов, новых и существующих проектов и продукции;
- Организация процесса контроля и анализа существующих продуктов и услуг по клиентской базе;
- Организация контроля по изготовлению и заказу рекламы;
- Организация работы по развитию рекламных продукций и услуг;
- Регулярное обновление и поддержка актуальной информации на официальном сайте и в социальных страницах банка;
- Подготовка медиа контента и медийной рекламы;
- Подготовка цифрового медиа плана по продвижению банковских услуг в соцсетях;
- Координация проектов социальной ответственности банка;
Требования:
- Высшее образование
- Опыт работы в сфере маркетинга более 2 лет (Опыт работы в сфере банковского маркетинга будет являться преимуществом при подборе кандидатов)
- Креативное и аналитическое мышление.
- Умение вести переговоры;
- Опыт работы в Digital marketing
- Знание в области Social Media Marketing
- Знание офисных программ.
Свободное владение азербайджанским и русским языками (знание английского языка будет являться преимуществом при подборе кандидатов)
Отправляйте CV с пометкой Специалист отдела маркетинга на электронный адрес: marketing@nikoil.az
Срок: 31.08.2017