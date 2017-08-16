Премьер Южной Кореи выступил против размещения в стране ядерного оружия

2017-08-16 12:55 | www.trend.az | 3

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён выступил против размещения в его стране ядерного оружия, опасаясь, что это подорвет попытки добиться от КНДР отказа от атомной программы, о чем он заявил в эфире южнокорейского телеканала YTN.

"Если сказать, давайте и мы будем иметь ядерное оружие, ставя своей целью денуклеаризацию Северной Кореи, то для денуклеаризации аргументы станут слабее, и в результате мы подстегнем гонку ядерных вооружений в Северо-Восточной Азии", — сказал Ли Нак Ён, сообщают РИА Новости.

Вместе с тем, глава южнокорейского правительства допустил возможность присутствия у берегов Южной Кореи атомных подводных лодок. "В случае с атомными подводными лодками, это несколько иное, чем тактическое ядерное оружие, поэтому я думаю, что пора рассмотреть вопрос их приобретения", — отметил премьер.

В тот же день, как сообщило из Сеула информационное агентство Рёнхап, оппозиционная фракция консерваторов в парламенте Южной Кореи от Партии свободной Кореи приняла курс на возвращение в страну ядерного арсенала США, который был выведен после подписания в 1991 году антиядерной декларации двух корейских государств. Партия призвала власти страны начать переговоры с Америкой о размещении ядерного оружия.

Правящая Демократическая партия Южной Кореи выступила против этого. Глава парламентской фракции демократов в парламенте У Вон Сик заявил в интервью радио CBS, что появление вновь ядерного оружия у Сеула подстегнет гонку вооружений в Северо-Восточной Азии и дестабилизирует ситуацию на Корейском полуострове. Кроме того, по его словам, это даст Северной Корее повод для дальнейшего наращивания ядерного потенциала, поэтому призывы оппозиции оказываются только "на руку Северу".

Северная Корея многократно заявляла, что опасается угрозы со стороны США и усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, надеясь, что это поможет ей избежать участи Ирака. Тем самым КНДР нарушает режим нераспространения ядерного оружия, навлекая на себя все новые санкции со стороны СБ ООН.