Твит Обамы стал самым популярным в истории Twitter

2017-08-16 12:14 | www.oxu.az | 2

Твит экс-президента США Барака Обамы после столкновений в Шарлоттсвилле стал самым популярным за всю историю существования Twitter.

Как передает Oxu.Az, об этом свидетельствуют данные на сайте favstar.fm, отслеживающем активность пользователей.

Ранее в сервисе микроблогов Обама процитировал южноафриканского государственного и политического деятеля Нельсона Манделу.

«Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны учится ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, потому что любовь более естественна человеческому сердцу, чем ее противоположность − Нельсон Мандела», - написал экс-президент в сообщении, которое было разделено на три твита.

Первая часть записи набрала более 2,73 миллиона лайков.

Напомним, сотни расистов провели митинг в Шарлоттсвилле в знак протеста против намерения властей демонтировать памятник генералу войск Конфедерации Роберту Эдварду Ли, который выступал за сохранение рабовладельческого строя. Во время марша начались столкновения сторонников ультраправых организаций и их противников, во время которых погибла женщина.

Н.О.