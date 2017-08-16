В Ичери Шехер пройдет фестиваль азербайджанской кухни "Забытые рецепты"

2017-08-16 13:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" подготовило для жителей и гостей города очередной сюрприз.

Так, 1,2 и 3 сентября в древней части столицы Азербайджана - Ичери Шехер пройдет фестиваль азербайджанской кухни "Unudulmuş yeməklər" ("Забытые рецепты)", сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Основная задача проведения фестиваля – создав в исторической части города праздничную атмосферу Гурбан байрамы, отметить этот праздник с жителями и гостями столицы, повысить интерес к азербайджанской кухне, представить богатство вкусов и разнообразие национальных блюд.

(Автор: Джани Бабаева)