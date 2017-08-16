Отношения между Казахстаном и Киргизией покорили новую ступень развития

2017-08-16 12:24 | www.oxu.az | 2

Становлению, укреплению, а также развитию политических, торгово-экономических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Киргизия исполнилось 25 лет.

Как передает Oxu.Az, сотрудничество Республики Казахстан и Республики Киргизия, бесспорно, результат мира и дружбы, взаимного доверия между двумя государствами. Об этом постоянно говорит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, как глава государства, которое пережило две революции, прекрасно понимает значение спокойствия.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев неоднократно заявлял, что направляет казахстанских предпринимателей вкладывать инвестиции в киргизскую экономику. Алмазбек Атамбаев первую официальную поездку в Республику Казахстан совершил в мае 2012 года по приглашению Нурсултана Назарбаева. Внимание глав государств было направлено на решение важных региональных, международных вопросов, а также расширение и развитие взаимного партнерства.

В ноябре 2014 года во время очередной официальной поездки в Казахстан Нурсултан Назарбаев за вклад в развитие политической, экономической и культурных отношении между Казахстаном и Киргизией наградил Алмазбека Атамбаева орденом «Дружбы» 1-й степени.

Глава Казахстана первую государственную поездку в Киргизстан совершил в августе 2012 года. Руководители двух государств в ходе встречи в Бишкеке обсудили перспективы расширения двухстороннего стратегического союза. По итогам договора президенты подписали юбилейную декларацию, посвященную 20- летию дипломатических отношений между двумя государствами.

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Киргизия были установлены 15 октября 1992 года.

Двухстороннее сотрудничество развивается на основе подписанного 8 апреля 1997 года «Договора о вечной дружбе» и «Договора о союзных отношениях», подписанных 25 декабря 2003 года. Это начало сотрудничества, основанное на официальных документах.

Если оглянуться на историю, казахи и киргизы издревле считаются родственным народом. Подтверждением тому служит одна религия, язык, внешность, даже схожесть традиций. Этому причина - близость двух государств в географическом отношении, исторические глубокие корни. Поэтому укрепление с киргизами добрососедских отношений является одним из основных направлений внешней политики Казахстана.

Это, в свою очередь, важный фактор обеспечения национальной безопасности. Потому что в этом неспокойном мире сотрудничество и добрососедские ценности возрастают. Происходящие на международной арене конфликты, события в основном возникают из-за того, что соседние государства не могут найти общий язык. Это мы видим и слышим. Казахстан и Кыргызстан для сохранения местной безопасности большое внимание уделяют созданию и укреплению национальных оборонительных сил, восстановлению в рамках СНГ организованной системы безопасности, сохранению мира с государствами Ближней и Центрально-Восточной Азии.

Казахстан является для Киргизии одним из важных торгово-экономических и инвестиционных партнеров. В состав казахстанского экспорта входит различная продукция растениеводства, мука, пшеница и кондитерская продукция, продукция из металла, уголь, бытовая техника и др. К нам из Кыргызстана завозится сельско-хозяйственная продукция, овощи и фрукты, товары текстильной, горно-добывающей промышленности, лампы накаливания и т. п.

В 2015 году объем двухсторонней торговли достиг 700,5 млн долларов США (из них экспорт - 518,5 млн, импорт - 182 млн). Это по сравнению с 2014 годом ниже на 33,7 % (экспорт - 26,4 %, импорт - 48,2%). В январе-октябре 2016 года товарооборот между двумя государствами составил 442,2 млн долларов США (экспорт - 296,9 млн, импорт - 145,3 млн, что по сравнению с показателями за десять месяцев 2015 года ниже на 30% (экспорт - 36% , импорт -13%).

В августе 2015 года Киргизия стала полноценным членом Евразийского экономического союза. Казахстан приложил все усилия для вхождения братской страны в Таможенный союз, в единое экономическое пространство: оказал техническую, конституционную и другую помощь. Между двумя государствами была открыта граница, убраны таможенные контрольные пункты. Казахско-киргизские отношения покорили новую ступень развития.

Членство в Союзе расширило возможности Кыргызстана. Были сняты ограничения на товары, услуги, капитал, передвижения человеческой силы. Открыты новые инвестиционные возможности в жизненноважных сферах сельского хозяйства, транспорта, энергетике, стали видны новые горизонты крупных инфроструктурных проектов.

Для обеспечения национальной, региональной, приграничной безопасности Казахстан и Кыргызстан будут и дальше укреплять политические, торгово-экономические, культурные связи, а также в целях увеличения товарооборота объединят силы и продолжат работать рука об руку.

Багжан Ахметов