Усейн Болт сыграет против «Барселоны»

2017-08-16 12:34 | www.oxu.az | 2

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт примет участие в благотворительном футбольном матче.

Как передает Oxu.Az, ямайский спортсмен сыграет за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны».

Болт является ярым поклонником английской команды. Спринтер заявлял, что, завершив карьеру легкоатлета, хотел бы попробовать себя в футболе, передает телеканал «Звезда».

Благотворительный матч, в котором примет участие ямайский спринтер, состоится 2 сентября.

Вместе с Болтом на поле выйдут легендарные футболисты «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар, Пол Скоулз, Гари Невилл и многие другие.

Э.А.

