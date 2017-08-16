Завтра будет дождливо

2017-08-16 12:44 | www.oxu.az | 3

В четверг, 17 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Минэкологии и природных ресурсов, однако утром в некоторых местах полуострова возможны дожди. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 29-34, в Баку ночью - 21-23, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность 65-75%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгя составит 24-25, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане – 25-26, в Тюркяне, Говсане, Сахиле и Шихово – 26-27 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами грозы, временами дожди. Восточный ветер местами временно усилится.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем - 31-36, в горах ночью 11-16, днем - 21-26 градусов тепла.

A.M.

