В правящей партии Турции произойдут масштабные изменения

2017-08-16 12:48 | www.oxu.az | 3

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) произведет масштабные изменения в партийных структурах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом пишут в среду турецкие СМИ со ссылкой на источники в партии.

Ожидается, что около 50 процентов партийных структур претерпят серьезные изменения.

«Эти изменения в партийных структурах ПСР начнутся уже в начале сентября», - пишут СМИ.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем последнем заявлении отметил, что ПСР нуждается в масштабных изменениях.

Напомним, что ПСР была создана 14 августа 2001 года.

Н.О.