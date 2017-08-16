ЕС должен определиться по поводу членства Турции в структуре – МИД Турции

2017-08-16 13:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ЕС должен определиться по поводу членства Турции в этой организации, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT Haber.

Чавушоглу отметил, что если ЕС хочет прекратить переговоры с Турцией относительно вступления в Европейский Союз, то пусть заявит об этом открытым текстом.

«Турция всегда заявляла, что переговоры с ЕС являются одним из приоритетов для Анкары, но ЕС применяет двойные стандарты по отношению к Анкаре», - сказал Чавушоглу.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu