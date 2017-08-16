Крупная нефтесервисная компания открыла представительство в Азербайджане

2017-08-16 13:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зарегистрировано представительство нефтесервисной компании GE Oil&Gas UK Limited, пишет ведомственная газета Vergiler министерства по налогам Азербайджана.

Юридическим представителем новой компании является Самира Бахшиева. Компания прошла регистрацию в министерстве по налогам Азербайджана 24 мая 2017 года.

Представительство зарегистрировано по адресу: Баку, Сабаильский район, ул. Низами, 90А.

GE Oil&Gas UK Limited ранее была частью американского гиганта General Electric. В настоящее время компания принадлежит нефтесервисной Baker Hughes.

(Автор: Максим Цурков)

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