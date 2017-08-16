Самый популярный в Instagram азербайджанец стал женихом Анны Семенович – ФОТО

2017-08-16 12:52 | www.oxu.az | 5

В конце августа будет презентован новый видеоклип популярной российской певицы Анны Семенович «Хочу быть с тобой», главную мужскую роль в котором сыграет самый популярный в Instagram азербайджанец - видеоблогер Гусейн Гасанов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, новое видео А.Семенович, режиссером которого является Алексей Воробьев, ожидается откровенным, сама певица также интригует поклонников в социальной сети Instagram фото со съемочной площадки, отмечая «такого вы еще не видели».

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Авг 15 2017 в 4:34 PDT

Главная мужская роль в клипе досталась популярному вайнеру-видеоблогеру Гусейну Гасанову, являющемуся самым популярным азербайджанцем в социальной сети Instagram, где на его страницу подписано более 3.400.000 подписчиков.

Он играет возлюбленного певицы и даже становится ее официальным женихом - по признанию Г.Гасанова, благодаря этой работе он осуществил свою юношескую мечту.

«Конечно, как и многие парни, я был тайно влюблен в Анну Семенович. Предложения сниматься в клипах поступают довольно часто, но я всегда отказываюсь, ведь я занимаюсь производством собственного видеоконтента. Но, конечно, когда я узнал, что снимает Воробьев и сниматься надо с Аней, да еще и в роли ее возлюбленного, сразу сказал: «Да!» Думаю, что многие мужчины мне искренне позавидуют», - отмечает Гусейн Гасанов в интервью «Комсомольской правде».

A.C.

