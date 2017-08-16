В Германии ведется активная антитурецкая пропаганда - МИД

2017-08-16 13:32 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В Германии ведется активная антитурецкая пропаганда, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT Haber.

Он выразил сожаление в связи с тем, что также в Германии активно пропагандируется исламофобия.

Чавушоглу отметил, что Германия должна изменить свое враждебное отношение к Турции.

Турция не враждует с Германией и не видит смысла портить отношения с этой страной, сказал он.

«Если есть какие-либо проблемы в отношениях, Германия должна сесть за стол переговоров и обсудить этот вопрос с Турцией», - сказал Чавушоглу.



Отметим, что ранее Чавушоглу заявил, что в Бундестаге есть парламентарии, которые активно поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК).

По его словам, некоторые них стараются вывести РПК из списка террористических организаций.

Поддержка террористов РПК немецкими парламентариями недопустима, сказал Чавушоглу.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu