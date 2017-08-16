Наличный денежный оборот в сфере выдачи зарплаты в Азербайджане сократился на 75,3% - замминистра

2017-08-16 13:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С начала 2017 года наличный денежный оборот в сфере выдачи заработной платы и других выплат в Азербайджане сократился на 75,3 процента, сказал заместитель министра по налогам Илькин Велиев, слова которого приведены в распространенном министерством сообщении.

По словам замминистра, данный показатель был достигнут в результате применения закона "О безналичных расчетах".

"Применение данного закона привело к увеличению доли безналичных расчетов во всех сферах экономики, обеспечению прозрачности расходов, легализации доходов, заработных плат и других выплат. В свою очередь это привело к сокращению числа фактов уклонения от выплаты налогов и к увеличению прозрачности в налоговой сфере. Например, за прошедший период 2017 года наличный денежный оборот в сфере приобретения товаров и услуг сократился на 62,6 процента, по торговым объектам - на 67,5 процента, а в сфере выдачи заработной платы и других выплат - на 75,3 процента", - сказал Илькин Велиев.

По словам замминистра, дальнейшее применение закона "О безналичных расчетах" позволит еще больше увеличить прозрачность в вышеуказанных сферах.

(Автор: Анвар Мамедов)