В США выпустили сборник твитов Трампа – ФОТО

2017-08-16 13:00 | www.oxu.az | 5

В США поступил в продажу сборник твитов президента Дональда Трампа, который проиллюстрировал карикатурист Шэннон Уилер, сообщает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Всего в книгу под названием Sh*t My President Says: The Illustrated Tweets of Donald J. Trump (что можно перевести, как Вся президентская хр*нь: Иллюстрированные твитты Дональда Джона Трампа) вошло порядка 140 карикатур.

Новая книга продается в интернет-магазине Amazon. В твердой обложке она стоит 9,16 долларов, в электронном виде − 7,99 долларов.

В аннотации к ней написано, что «у президента Франклина Делано Рузвельта было радио, у президента Джона Кеннеди − телевидение, а у президента Дональда Трампа есть Twitter».

На обложке нынешний глава государства изображен маленьким грустным ребенком, сидящим в огромном церемониальном кресле.

Художник признался, что «вовсе не собирался высмеивать Трампа». Автор сборника считает, что твиты американского лидера позволяют раскрыть и понять особенности его характера, который многие считают непредсказуемым.

«Я просто пытался понять и проиллюстрировать образ его мышления», - сказал он.

Как сообщал Корреспондент.net, по данным опроса американцы считают, что Трамп должен удалить свой личный аккаунт в Twitter.

И.Ф.