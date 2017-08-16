В Агстафе обнаружили склад с оружием

2017-08-16 13:10 | www.oxu.az | 3

В Агстафе обнаружили оружие и боеприпасы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий военнослужащих Госпогранслужбы и сотрудников Отделения полиции Агстафинского района в месте под названием Джейрангель на территории района был обнаружен пистолет марки «Сигнал», спортивный пистолет, изготовленный кустарным способом пистолет марки «Наган», 6 обойм, 1 станок для крупнокалиберного оружия, приклад от охотничьего оружия, 129 автоматных патронов и 17 гильз.

A.M.

