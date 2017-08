Гражданин Азербайджана задержан при попытке провоза валюты в крупном размере (ФОТО/ВИДЕО)

2017-08-16 13:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В автомобиле "Volkswagen" (05 BF 398), принадлежащем гражданину Азербайджана Алескерову Сакиту Вилаят оглу, и направлявшемся из Азербайджана в Грузию, были обнаружены скрытые от таможенного контроля 3 540 000 российских рублей (59 000 долларов США), говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана, распространенном в среду.

Сотрудники таможни проверили автомобиль при пересечении таможенного поста «Сыныг Керпю» на границе с Грузией. При этом Алескеров пытался помешать законным действиям таможенников.

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова)