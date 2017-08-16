Замминистра: «Наличный денежный оборот по зарплатам и другим выплатам сократился на 75,3%»

2017-08-16 13:38 | www.apa.az | 4

За счет применения закона «О безналичных расчетах» с начала 2017 года наличный денежный оборот в сфере выдачи заработной платы и других выплат в Азербайджане сократился на 75,3%.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал заместитель министра налогов Илькин Велиев. По его словам, данный показатель был достигнут в результате применения закона «О безналичных расчетах». Он отметил, что применение данного закона привело к увеличению доли безналичных расчетов во всех сферах экономики, обеспечению прозрачности расходов, легализации доходов, заработных плат и других выплат.

«В свою очередь вышеперечисленное привело к сокращению числа случаев уклонения от выплаты налогов и к увеличению прозрачности в налоговой сфере. Например, за прошедший период 2017 года наличный денежный оборот в сфере приобретения товаров и услуг сократился на 62,6%, по торговым объектам - на 67,5%, а в сфере выдачи заработной платы и других выплат - на 75,3%. Дальнейшее применение закона «О безналичных расчетах» позволит еще больше увеличить прозрачность в вышеуказанных сферах».