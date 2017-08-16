В Южной Корее хотят разместить ядерное оружие США

2017-08-16 13:20 | www.oxu.az | 3

Главная оппозиционная партия Южной Кореи — «Свободная Корея» — намерена добиваться размещения в стране тактического ядерного оружия Соединённых Штатов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Рёнхап», соответствующее решение было принято на собрании парламентской фракции.

Отмечается, что депутаты договорились добиваться размещения в Южной Корее «американского ядерного арсенала, который вывезли из страны в 1991 году после подписания» декларации о безъядерном статусе Корейского полуострова.

Н.О.