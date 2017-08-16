В США еще одна женщина обвинила режиссера Полански в изнасиловании

2017-08-16 13:30 | www.oxu.az | 3

Еще одна женщина заявила о том, что режиссер Роман Полански изнасиловал ее, когда она была несовершеннолетней, пишет Los Angeles Times.

Отмечается, что женщину зовут Робин. По ее словам, Полански изнасиловал ее в 1973 году, когда ей было 16 лет.

Адвокат Глория Олред, которая представляет интересы женщины, заявила, что инцидент произошел в Южной Калифорнии. При этом она подчеркнула, что Робин не собирается раскрывать все подробности случившегося.

Также Робин рассказала, что не стала заявлять об изнасиловании, так как не хотела, чтобы ее отец принял меры, из-за которых режиссер мог сесть в тюрьму на всю оставшуюся жизнь.

Она пояснила, что решила заявить о произошедшем после того, как другая женщина призвала власти закрыть похожее дело в отношении Полански.

В настоящее время Роман Полански проходит обвиняемым по делу об изнасиловании 13-летней Саманты Геймер, которое произошло в 1977 году в доме голливудского актера Джека Николсона. Кинорежиссер признал свою вину, однако, опасаясь, что суд отменит его сделку со следствием, бежал во Францию и все это время числится в розыске американского правосудия.

В апреле суд Лос-Анджелеса отклонил ходатайство Полански о закрытии уголовного дела об изнасиловании Геймер.

A.C.

