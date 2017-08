В Азербайджане объявлен кастинг на участие в конкурсе Best Model Of The World

2017-08-16 14:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане объявлен кастинг среди моделей для участия в международном конкурсе Best Model Of The World-2017. Об этом Trend Life сказал директор проекта в стране Агиль Мамиев.

Best Model Of The World-2017 пройдет в Париже (Франция). Кастинг проводит местный оргкомитет проекта.

Напомним, что в прошлом году на конкурсе Best Model Of The World Азербайджан представляли Юсиф Джафарли и Захра Гараханова.

По итогам конкурса Юсиф Джафарли вошел в пятерку лучших моделей, а также был удостоен титулов Best Catwalk и Best Press, а Захра Гараханова была удостоена титула Best Charm.

(Автор: Джани Бабаева)