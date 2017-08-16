Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin çok kritik açıklamalarda yaptı

2017-08-16 14:03 | www.trend.az | 1

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un İdlib'deki durumu tartışmak için Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Çavuşoğlu ayrıca, Rusya'nın Türkiye’nin YPG konusundaki duruşunu ABD’den daha iyi anladığını ifade etti.

BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'nin referandum kararından geri adım atmasını beklediklerini belirterek, "Ülke (Irak) bu kadar sorun yaşarken bağımsızlık referandumu ülkedeki durumu daha kötüye götürür. Allah korusun iç savaşa kadar götürür" dedi.