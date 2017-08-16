Предотвращена попытка вывоза крупной партии валюты

2017-08-16 13:44 | www.apa.az | 3

На таможенном посту «Сыныг Керпю» сотрудники таможни проверили автомобиль марки Volkswagen (05 BF 398), принадлежащий гражданину Азербайджана Алескерову Сакиту Вилаят оглу и направлявшийся из Азербайджана в Грузию.

Как сообщили АПА-Экономикс в Государственном таможенном комитете, С.Алескеров пытался помешать законным действиям таможенников. Тем не менее, сотрудники таможни проверили автомобиль и в машине были обнаружены скрытые от таможенного контроля 3 540 000 российских рублей (59 000 долларов США).

По факту проводится расследование.