Турция вручила Германии ноту из-за «имама»

2017-08-16 13:40 | www.oxu.az | 5

Турция вручила Германии ноту протеста по делу о сбежавшем «имаме путча» Адиля Оксюза. Турция потребовала провести тщательное расследование и, если обнаружится, что террорист находится на территории Германии – немедленно выдать того турецким правоохранительным органам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом сообщает Haberturk.

Недавно появились сообщения о том, что «имам путча», который координировал действия мятежных военных и Фетхуллаха Гюлена, был обнаружен в Германии. Сразу после этого, Турция нарастила дипломатические усилия по его экстрадиции.

В ноте, направленной МИД Германии было указано, что Оксюз выл замечен в различных городах Германии. В случае, если немецкая сторона в курсе о нахождении террориста на своей территории, то та должна немедленно его выдать турецкой стороне – говорится в послании.

Ранее МИД Германия заявило, что не располагает никакой информацией о нахождении Оксюза на своей территории. Но это заявление не устроило турецкую сторону, которая утверждает, что «имам» был замечен во Франкфурте и Ульме. Также турецкие источники сообщают, что Оксюз получил вид на жительство в Баден-Вюртемберге.

Н.О.