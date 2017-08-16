Военные НАТО будут участвовать в военном параде в Киеве

2017-08-16 13:50 | www.oxu.az | 2

В военном параде по случаю Дня Независимости в Киеве 24 августа примут участие военнослужащие 10 стран, гостями парада будут 11 министров обороны зарубежных стран.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на «112 Украина», об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

«В параде будут участвовать 10 подразделений разных стран мира, из них 9 стран Альянса и одна страна, которая стремится вступить в Альянс. Кроме того, по моему приглашению к нам приедут 11 министров обороны, которые вместе с нами будут праздновать День Независимости Украины», - сказал министр обороны.

Отметим, на День Независимости в центре Киева пройдет военный парад. В мероприятии будут участвовать 4,5 тыс. военнослужащих, из них более тысячи – участники войны на Донбассе.

A.M.