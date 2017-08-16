В Азербайджане иностранцами совершено свыше 110 преступлений

2017-08-16 14:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-июне текущего года иностранными гражданами было совершено 111 преступлений, при этом, 31,5 процента из них были совершены гражданами СНГ, сообщили в среду в Госкомстате.

В целом, в январе-июне 2017 года в Азербайджане зафиксировано 13 182 фактов преступлений, что на 7,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Число преступлений, приходящихся на каждые 100 тысяч человек населения, составило 134, что на 9,5 процента меньше по сравнению с минувшим годом. Из общего числа преступлений 55,6 процента относятся к менее тяжким, 30,2 процента - не представляют большой общественной опасности, 14,2 процента - тяжкие и особо тяжкие преступления.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)