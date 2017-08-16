Глава Генштаба ВС России посетит Турцию – МИД

2017-08-16 14:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов посетит Турцию для обсуждения сирийского кризиса, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду в интервью телеканалу TRT Haber.

Точную дату визита Герасимова он не назвал.

По словам Чавушоглу, Турция и Россия активно сотрудничают в вопросе урегулирования сирийского кризиса.

Он отметил, что, в отличие от США, Россия не вооружает YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена расширить зону проведения военной операции на севере Сирии.

Также Эрдоган неоднократно заявлял, что в случае угрозы национальной безопасности Турции со стороны YPG («Курдская народная самооборона») страна может приступить к новой военной операции на территории Сирии совместно со Свободной сирийской армией.

Напомним, что с 21 июня Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе.

Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD («Демократический союз»).

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.

Также сообщалось, что Турция проинформировала Россию о возможности проведения новой военной операции в Сирии.

Как сообщалось ранее, между генштабами Турции и России был проведен ряд телефонных переговоров относительно начала новой военной операции в Сирии. Турецкий и российский генштабы договорились о том, что в случае начала новой военной операции турецких ВС в сирийском городе Африн российский военный контингент должен будет передислоцироваться в другой город.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu