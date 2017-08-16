Басту обязали выплатить Децлу 350 тысяч рублей

2017-08-16 14:00 | www.oxu.az | 5

Рэпера Василия Вакуленко, известного как Баста, обязали выплатить его коллеге Кириллу Толмацкому (Децлу) 350 тыс. руб. по искам об оскорблениях.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, соответствующее решение принял Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону.

«В остальных требованиях истца отказать», - заявил представитель суда.

Рассматривалось четыре иска по защите чести и достоинства Толмацкого к Вакуленко, иски были объединены в одно производство.

Защита истца ходатайствовала о штрафе и признании серии оскорблений.

Ранее сообщалось, что Толмацкий требовал взыскать с Вакуленко несколько миллионов рублей за оскорбления, которые были обнародованы в интернете. В ответ Баста предложил опровергнуть свои слова, если Децл документально докажет, что он не гермафродит.

A.C.

