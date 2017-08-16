Начальник Генштаба России летит на переговоры в Анкару

2017-08-16 14:12 | www.oxu.az | 3

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что начальник Генштаба России генерал армии Валерий Герасимов прибудет в Анкару с незапланированным визитом, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

По словам главы турецкого МИД, в Анкаре начальник Генштаба России обсудит с турецкими официальными лицами будущее сирийского Идлиба. М.Чавушоглу также заявил, что Россия лучше понимает позицию Турции в отношении сирийских курдов, нежели США.

И.Ф.