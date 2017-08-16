Без жалоб на усталость: Как Айгюн Кязымова готовится к грандиозному концерту (ФОТО)

2017-08-16 14:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Уже второй месяц народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова не выходит из репетиционного зала. Вся международная команда под руководством Реда Бентифора напряженно работает над новой концертной программой, которая будет представлена 22 сентября на самой грандиозной концертной сцене Баку - в "Кристалл-Холл", сообщили Trend Life в пресс-службе артистки.

Певица отказалась на время репетиций от любых интервью и выступлений. Все ее время подчинено графику, выстроенному Редом Бентифором. Знаменитый режиссер и хореограф вполне доволен своей подопечной. Спортивное прошлое Айгюн Кязымовой позволяет ей работать, выкладываясь на все сто и без жалоб на усталость. С самого утра и до самого вечера певица проводит в репетиционном зале, где оттачиваются последние штрихи к концертным номерам.

Феерическое шоу "Aygün Kazımova – 30 il" состоится 22 сентября в 20.00 в "Кристалл-Холле".

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(Автор: Джани Бабаева)