Студентов, избравших Бакинский славянский университет, в этом году стало больше

2017-08-16 14:33 | www.apa.az | 2

Вот уже второй день продолжается регистрация студентов Бакинского славянского университета. По указанию руководства вуза данная процедура максимально упрощена. Внутри здания созданы все условия для удобства сопровождающих студентов родителей.

Прием документов полностью электронизирован, возникающие проблемы решаются с помощью базы данных.

По словам ответственного секретаря комиссии по приему документов доцента Насиба Джабраилова, уже в первом туре было заполнено 85 процентов плановых мест. Он отметил, что в этом году запланирован прием в университет 1085 студентов и 920 из этого количества мест уже заполнено.

Н.Джабраилов сообщил, что в этом году число студентов, выбравших Бакинский славянский университет, на 100 человек больше, чем в предыдущем году. Он обусловил этот факт растущим престижем университета, повышением качества технического оснащения и обучения.

Проректор университета по научной работе Рафиг Новрузов, в свою очередь, подчеркнул, что БСУ использует все имеющиеся возможности для подготовки высококвалифицированных кадров.

На 5 функционирующих в вузе факультетах ведется обучение порядка 30 специальностям, в том числе регионоведению, международным отношениям, переводу, преподаванию иностранным языкам, журналистике, филологии и др.

По некоторым специальностям (азербайджанский язык и литература, русский язык и литература) в БСУ возможно обучение в заочной форме.