В Баку водитель эвакуатора грубо нарушил правила – ВИДЕО

2017-08-16 14:24 | www.oxu.az | 2

В Баку водитель эвакуатора, везшего автомобиль на штрафстоянку, грубо нарушил правила дорожного движения.

Как передает Oxu.Az, об этом в социальных сетях написал общественный активист Бахтияр Гаджиев.

Б.Гаджиев сказал, что выразил претензии сотруднику дорожной полиции и водителю эвакуатора, но ситуация не изменилась – автомобиль был доставлен на штрафстоянку в том же направлении.

Б.Гаджиев не захотел уступать дорогу водителю эвакуатора, нарушившему требования знака «въезд воспрещен», но находившийся поблизости полицейский потребовал от него это сделать.

А.М.

