Facebook и Instagram изменили дизайн

2017-08-16 14:28 | www.oxu.az | 4

Социальная сеть Facebook провела редизайн мобильных приложений. Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает TechCrunch.

Главное изменение в новой версии приложения — вид раздела с комментариями.

У Facebook, перенявшего стиль Messenger, комментарии теперь визуально более отделены друг от друга благодаря округленной подложке, фото профилей пользователей станут круглыми. Изменены все иконки навигационной панели, а также «Лайк», «Комментарии» и «Поделиться». Изменен предпоказ ссылок: превью растягивается на весь экран, а также отображается с серой подложкой.

Со страницы публикации Facebook убрал синюю полосу сверху и перенес кнопку, которая возвращает в новостную ленту, рядом с аватаром пользователя.