В Лос-Анджелесе обезвредили армянскую мафию

2017-08-16 14:34 | www.oxu.az | 2

В Лос-Анджелесе арестовали 12 членов армянской мафии, которых подозревают в незаконной продаже наркосодержащих таблеток через подставные клиники. Среди них 36-летний Минас Матосян, 52-летний Армен Симонян, 66-летний Гриша Сайядян, 50-летний Фред Минссян, 30-летний Хайк Матосян, 27-летняя Анаит Гуюмжян и 45-летняя Сабрина Губерман.

Как передает Oxu.Az, об этом пишут американские СМИ.

Среди арестованных один адвокат и семеро владельцев клиник-пустышек, через которые на черный рынок попали как минимум 2 млн таблеток, включая оксикодон, гидрокодон, викодин и другие опасные наркотики. Почти все арестованные живут в северном пригороде Лос-Анджелеса Глендейле и его окрестностях, где за годами сформировалась крупная община выходцев из Армении.

Главарем банды считают Минаса Матосяна по прозвищу «Майк Мазерати». Предъявленные обвинения грозят ему лишением свободы сроком до 165 лет. Как предполагает следствие, Матосян нанимал на работу врачей, от имени которых участники сговора выписывали рецепты на приобретение в аптеках оксикодона и других наркосодержищих лекарств, которые затем распространялись через уличных наркоторговцев. Врачи за свой рецепт получали оплату, при этом не занимаясь врачебной деятельностью. Согласно записям телефонных разговоров, которые вела ФБР, Матосян нанимал врачей в свои клиники, предлагая «сидеть дома и ничего не делать за 20 тыс. долларов в месяц». То есть сами клиники фактически не вели никакой деятельности - периодически одни из них закрывались, замещаясь другими.

При этом, согласно материалам дела, Майк Мазерати торговал и самими врачами, перепродавая их другим подобным же клиникам. Так, в перехваченных переговорах говорится о продаже врача за 120 тыс. долларов. Когда же клиника отказалась платить за него и предложила Матосяну забрать врача назад, сделать это он отказался, потребовав положенные ему деньги и заявив, что «врачи для меня - как нижнее белье: не беру поношенного».

Кроме того, рецепты выписывались и от имени врачей, которые об этом не подозревали. Преступная группа, как утверждает обвинение, похищала личные данные врачей, которые отказывались на нее работать. На бланках с их фамилиями выписывались рецепты на оксикодон, о чем те даже и не знали.

Юридическую помощь Майку Мазерати оказывал арестованный же адвокат Фред Минассян, которого обвиняют в противодействии правосудию.

Остальные члены банды занимались тем, что торговали чистыми бланками с фамилиями врачей для выписки рецептов и вместе с сообщниками давали ложную информацию фармацевтам, которые звонили в клинки-пустышки на предмет выяснения подлинности представленных им рецептов.

Н.О.