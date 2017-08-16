В Украине азербайджанца задержали при покупке крупной партии оружия

2017-08-16 14:44 | www.oxu.az | 3

15 августа в Украине в ходе спецоперации, проведенной в поселке Песочин Харьковского района, сотрудники полиции задержали троих мужчин, в том числе гражданина Азербайджана, при покупке ими нелегального оружия, сообщает Oxu.Az со ссылкой на украинское издание Городской дозор.

Как заявили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции, злоумышленники пытались незаконно приобрести 5 автоматов АК-74 на общую сумму 2 тысячи 750 долларов США. Это оружие члены группировки планировали использовать в своей преступной деятельности.

Работниками полиции задержаны 38-летний харьковчанин, 31-летний житель Дергачевского района и 41-летний гражданин Азербайджана, проживающий также в Харькове.

Правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений на территории Украины. Решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде ареста.

Н.О.