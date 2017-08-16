Dan Balan и Вера Брежнева сняли новый клип – ВИДЕО

2017-08-16 14:50 | www.oxu.az | 4

Популярная певица Вера Брежнева совместно с певцом Даном Баланом сняли новый клип на песню «Наше лето».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Давненько не было музыкальных сюрпризов от популярной исполнительницы Веры Брежневой. И вот сегодня состоялась большая премьера клипа «Наше лето». Новую песню артистка исполняет не сама, а с Даном Баланом. Встречайте премьеру клипа «Наше лето», из-за которой сплетники в очередной раз заговорили про роман Веры Брежневой и Dan Balan.

После выхода клипа «Близкие люди» было небольшое затишье в творчестве Веры Брежневой. В этот период она много выступала на престижных музыкальных премиях и фестивалях по типу «Жара-2017». И вот сегодня поклонники ее творчества встречают музыкальную новинку «Наше лето».

Про новый совместный клип с женой Константина Меладзе «Наше лето» рассказал сам Dan Balan:

«В новой видеоработе «Наше лето» присутствует некая магия прошлого, которая знакома каждому. Любой человек, который хоть раз в своей жизни сталкивался с ностальгией по былым юным отношениям, сразу прочувствует эту песню, как личную историю, ведь время повернуть вспять невозможно и остается возвращаться к прежнему только в своих воспоминаниях... ».

Многие отмечают, что видео «Наше лето» подкинуло новую почву говорить о том, что в отношениях Веры Брежневой и Константина Меладзе не все в порядке и что они даже готовятся к разводу. Напомним, что недавно экс- «ВИА Гра» опубликовала грустный пост об отношениях.

Тем не менее, это только подогревает интерес публики к видео «Наше лето». Отметим, что режиссером видео выступил Сергей Солодкий, который уже во второй раз сотрудничает с дуэтом Dan Balan и Вера Брежнева. В 2010 году именно Сергей был режиссером клипа «Лепестками слез», который за считанные дни стал популярным. Вот что про новый клип «Наше лето» говорит клипмейкер:

«В большей степени я хотел передать ту светлую и добрую грусть о прошедшем лете, где люди были вместе, были счастливы и увлечены друг другом, но, к сожалению, это лето закончилось! Сам клип до конца не раскрывает, что именно произошло в итоге, чем закончилась история этих двух людей. Думаю, что черно-белый формат смог точнее передать ту атмосферу и подарить зрителю ощущение того, что это некие воспоминания».

A.C.

