Готовится визит начальника Генштаба ВС России в Анкару

2017-08-16 15:15 | www.apa.az | 3

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов намерен посетить Турцию.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Haberturk», В. Герасимов планирует встретиться с главой МИД Турции Мовлутом Чавушоглу.

М. Чавушоглу отметил, что Россия лучше, чем США, понимает позицию Турции по сирийским курдам.

Напомним, ранее Р. Т. Эрдоган не раз заявлял, что в случае угрозы нацбезопасности Турции со стороны YPG (сирийское крыло РКК), ВС Турции могут приступить к новой военной операции на территории Сирии, в связи с чем с 21 июня Турция начала стягивать военную технику к границе с Сирией.

Точная дата визита Валерия Герасимова пока не названа.