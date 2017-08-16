Туркменистан временно закрывает границы

2017-08-16 14:56 | www.oxu.az | 6

Туркменистан закрывает свои границы с 17 августа по 27 сентября в связи с проведением V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Туркменистан.Ру, об этом было заявлено на заседании Государственного совета безопасности с участием президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Игры откроются 17 сентября. Но уже за месяц по распоряжению президента во всех регионах Туркменистана объявляется усиленный режим работы военных и правоохранительных органов. Все силовые структуры переходят на круглосуточный порядок работы, границы подлежат закрытию, визовый порядок ограничивается, усиливается таможенный контроль.

Все международные выставки и мероприятия, запланированные в Ашхабаде на указанный период, будут перенесены на более поздние сроки. Желающим выехать за рубеж или въехать в страну нужно будет получать разрешения, в исключительных случаях такие вопросы будут рассматриваться специальной комиссией.

Ранее сообщалось, что дипломатические ведомства Туркменистана за рубежом приостановили выдачу виз на сентябрь.

Н.О.