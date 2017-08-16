Путин предложил увязать поставки нефти в Белоруссию с транспортом через РФ

2017-08-16 15:03 | www.oxu.az | 4

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

На совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России глава РЖД Олег Белозеров доложил Путину, что белорусские НПЗ отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры, несмотря на скидки в РФ, ссылаясь на долгосрочные контакты.

«Это нужно обсуждать в более широком формате. Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры», - сказал Путин на совещании

Н.О.