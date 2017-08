Londonda hava limanının anqarında partlayış (VİDEO) (YENİLƏNİB)

2017-08-16 15:21 | www.trend.az | 1

Təfərrüatlar əlavə olunub (ilk xəbər saat 14:37-də əlavə olunub)

Bakı. Trend:

Londonun Sautend hava limanının şimal hissəsindəki anqarda partlayış baş verib.

Trend-in məlumatına görə, hazırda hadisə yerində yanğınsöndürmə briqadaları çalışır.

Aeroportun üstünü bürüyən qatı tüstünün uçuşlara təsir etmədiyi bildirilir. Hava limanı işini adi rejimdə davam etdirir.

14:37

Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda partlayış olub.

Trend-in xarici mətbuata istinadən verdiyi məlumata görə, partlayış Sautend hava limanının yaxınlığında baş verib.

Yanğınsöndürmə xidməti hadisə yerinə yollanıb.