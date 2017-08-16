Национальный телерадиосовет Азербайджана об отечественных телесериалах

2017-08-16 15:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Национальный совет по телевидению и радиовещанию (НСТР) Азербайджана может выступить со специальным обращением в связи с финансированием съемок национальных телесериалов, сказал в среду Trend председатель Совета Нушираван Магеррамли.

По его словам, вопрос о телесериалах стоит на повестке дня. «Президент Азербайджана Ильхам Алиев дважды выделял средства для оживления этой сферы, для того, чтобы меньше смотрели зарубежные сериалы и снимали национальные телесериалы. Но финансовые средства выделяются не постоянно. В этой сфере и сегодня проводится определенная работа. Телеканалы Xəzər и ATV снимают национальные сериалы, что нас очень радует, но нам хотелось бы, чтобы их было больше, чтобы к этой сфере проявляли интерес спонсоры и предприниматели. Поэтому мы еще раз обсудим ситуацию, существующую в этой сфере, и если выяснится, что действительно необходимо финансирование, то мы выступим со специальным обращением. Считаю, что эта задача не должна возлагаться на государство», - сказал Магеррамли.

Комментируя вопрос съемок сериалов с целью получения дохода в больших странах, к примеру в Турции, председатель НСТР сказал, что в Турции огромная зрительская аудитория, у них есть рынки сбыта, где они продают свою кинопродукцию. «А куда будет сбывать свою продукцию Азербайджан или сможет ли он конкурировать с турецкими сериалами? Для этого необходимо время и финансовые средства, и естественно, что сразу добиться этого нелегко», - сказал глава Совета.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)