В Баку женщина попала в тюрьму из-за клеветы ревновавшего ее мужчины

2017-08-16 15:24 | www.oxu.az | 3

В Баку освобождена женщина, отбывавшая тюремный срок по обвинению в мошенничестве.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил адвокат Адам Мамедов.

По словам адвоката, его подзащитная Тамилла Эюбова была обвинена по статье 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК АР. В ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Женщина была арестована на основании жалобы пострадавшего Эльмана Джафарова. Ее обвинили в присвоении суммы в размере 280 тыс. долларов США. Т.Эюбова была выпущена на свободу после 9 месяцев тюремного заключения. В ходе следствия выяснилось, что обвинения необоснованны, что Т.Эюбову оклеветали.

Адвокат рассказал, что Тамилла и Эльман вложили деньги в отель в Грузии, но не смогли получить прибыль и обанкротились:

«Когда я спросил Эльмана, почему он засадил любимую женщину в тюрьму, он ответил, что разозлился на нее и совершил этот поступок в гневе. Из материалов следствия стало известно, что Эльман сделал это из-за ревности, чтобы не дать Тамилле покинуть страну. В настоящее время Эльман продолжает отправлять моей подзащитной любовные сообщения».

Э.А.

