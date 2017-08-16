Эксперт: Съемное жилье подорожает

2017-08-16 15:30 | www.oxu.az | 4

В августе ожидается рост цен на рынке съемного жилья.

Об этом Oxu.Az заявил гендиректор консалтинговой фирмы «MBA Group», эксперт по недвижимости Нусрет Ибрагимов. По его словам, причиной подорожания станет приезд студентов и повышение спроса на рынке.

Эксперт заявил, что в июле на рынке съемного жилья цены снизились на 1,7%. На годовой основе стоимость съемного жилья выросла на 5,65%.

Н.Абдуллаев сказал, что чаще всего в аренду сдаются 2-комнатные квартиры. Также стало известно, что в настоящее время средняя стоимость квадратного метра съемного жилья составляет 7 манатов.

Л.А.

