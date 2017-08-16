Лавров заявил о незаконности односторонних санкций США против Ирана

2017-08-16 15:49 | www.trend.az | 3

Односторонние меры США против Ирана в принципе нелегитимны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщают РИА Новости.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

По словам министра, США в установленные сроки подтвердили, что Иран выполняет то, что обязался выполнять по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), но параллельно с этим Вашингтон ввел против Ирана новые односторонние санкции, объяснив это тем, что санкции касаются не СВПД, а поведения Ирана в других областях, вызывающего у США недовольство.

"На это можно сказать только одно — что односторонние санкции в принципе нелегитимны", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Боливии Фернандо Уанакуни Мамани.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

В понедельник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции. Ранее парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.