HBO Spain по ошибке выложила в сеть шестой эпизод «Игры престолов»

2017-08-16 15:44 | www.oxu.az | 2

Шестой эпизод нового сезона сериала «Игра престолов» просочился в интернет после того, как HBO Spain случайно сделало его доступным для подписчиков, сообщает Mashable.

Как сообщается, один из пользователей портала Reddit Kingrdgz опубликовал скриншот серии и 2-минутный видеоролик об утечке.

Также многие пользователи твиттера подтвердили, что новый эпизод просочился в сеть.

Ранее сообщалось, что хакеры выложили в сеть сценарий пятой серии новой «Игры престолов».

A.C.

