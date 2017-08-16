В Индии от наводнений пострадали 9,6 млн человек

2017-08-16 15:48 | www.oxu.az | 3

В результате наводнений в штате Бихар на востоке Индии пострадали 9,6 млн человек. Наводнения были вызваны дождями, которые шли в течение трех дней. В результате были затоплены большие участки земли в районах к северу и востоку от города Патна, сообщает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Стихия охватила 12 районов и ситуация с наводнениями продолжает ухудшаться. Спасатели эвакуировали тысячи местных жителей. 91 человек погиб.

Местные власти создали лагеря для оказания помощи пострадавшим и два вертолета были использованы для сбрасывания продуктов питания в пострадавшие районы.

Напомним, ранее сообщалось, что от наводнения в Южной Азии погибло более 160 человек.

И.Ф.