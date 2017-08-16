Спрос на облигации минфина Азербайджана превысил предложение в 3,6 раза

2017-08-16 16:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана на 10 миллионов манатов, со сроком обращения 91 день, сообщает в среду БФБ.

В ходе аукциона 12 инвесторов подали заявки на сумму свыше 36,2 миллиона манатов. Заявки представлены в ценовом диапазоне 97,65 маната (при доходности в 9,7599 процента) и 98,1367 маната (7,7001 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 98,113 маната (при доходности в 7,8 процента), а средневзвешенная цена составила 98,1161 маната (7,7869 процента).

Последний срок оплаты по облигациям – 14 ноября 2017 года.

Андеррайтером размещения государственных облигаций министерства финансов выступает инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 16 августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)