Бразильскому футболисту сломали ногу в матче чемпионата Англии – ВИДЕО

2017-08-16 15:52 | www.oxu.az | 5

Полузащитник английского «Фулхэма» Лукас Пиазон получил перелом ноги в выездном матче третьего тура чемпионшипа (второй по силе дивизион страны) против «Лидса».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, видео эпизода размещено в Twitter «белых».

На 35-й минуте встречи хавбек хозяев Конор Шонесси сделал жесткий подкат в единоборстве с бразильцем. Судья не зафиксировал нарушения, а Пиазон покинул поле. У 23-летнего игрока диагностирован перелом малоберцовой кости, точные сроки восстановления не называются.

Э.А.

