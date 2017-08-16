В России расстрелявший бизнес-партнера азербайджанец сдался полиции

2017-08-16 15:58 | www.oxu.az | 2

В полицию Петербурга пришел 37-летний уроженец Азербайджана, признавшийся в убийстве мужчины.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на АН «Оперативное прикрытие», азербайджанец заявил, что 24 июля к его дому на проспекте Кирова в поселке Ушаки Ленобласти приехали бизнес-партнеры с товаром — бетонным раствором. По его словам, они стали требовать больше денег, чем было оговорено ранее. Конфликт перерос в драку. Тогда мужчина взял в доме ружье, дважды выстрелил в воздух и один раз — на поражение в «неизвестного мужчину» кавказской внешности.

Ранее следователи сообщали иную версию произошедшего. По предварительным данным, 50-летний предприниматель с сыном приехали к азербайджанцу, чтобы обсудить вопросы поставки железобетонной продукции. Произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый застрелил бизнесмена, а затем скрылся в лесу.

Н.О.